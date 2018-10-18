ВВС США нанесли ошибочный удар по курдам в Сирии‍

18 октября 2018 08:22 (UTC+04:00)

Два американских истребителя F-15 из-за непрофессионализма атаковали позиции курдов в Сирии, сообщил РИА Новости источник в военно-дипломатических кругах.

В результате авианалета погибли шесть курдских солдат, около 15 получили серьезные ранения. По словам собеседника агентства, курды в момент авиаудара вели наступление на позиции "Исламского государства".

В районе населенного пункта Хаджин сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжается безуспешное наступление курдских группировок на боевиков при поддержке коалиции во главе с США.

Источник добавил, что антитеррористическая операция коалиции представляет собой лишь имитацию, служащую оправданием Вашингтона для того, чтобы не прекращать свое незаконное присутствие на территории суверенного государства.

Кроме того, собеседник РИА Новости отметил, что данный район вновь перешел под контроль террористической организации, поскольку между американскими военными и Сирийскими демократическими силами нет координации действий. Это, по словам источника, свидетельствует о провале политики Вашингтона, которая лишь усугубляет проблемы в регионе.

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