В Сингапуре состоялась первая личная встреча Шойгу и Мэттиса

Первая личная встреча министров обороны России Сергея Шойгу и США Джеймс Мэттиса состоялась "на полях" пятого совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров ("СМОА плюс") в Сингапуре, передаёт ТАСС.

Главы военных ведомств двух стран встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний, пожав друг другу руки. В ходе краткой беседы глава Пентагона выразил главе Минобороны РФ соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США неоднократно происходило подобное, и американцам понятны чувства россиян.

Сергей Шойгу поблагодарил коллегу и отметил, что такие трагические случаи становятся частым явлением в мире, и необходимо предпринять все возможные меры для предотвращения этих трагедий.

Также перед заседанием министр обороны РФ побеседовал с главами военных ведомств Китая Вэй Фэнхэ и представителями других стран. На совместном фотографировании при открытии заседания Шойгу и Мэттис также стояли рядом.

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