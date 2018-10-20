Трамп призвал лидеров демократов в Конгрессе объединить усилия и решить проблему миграции

Президент США Дональд Трамп призвал в субботу лидеров демократического меньшинства в Палате представителей и Сенате Конгресса Нэнси Пелоси и Чака Шумера объединить усилия и принять новое иммиграционное законодательство. Соответствующее сообщение, как передает ТАСС, американский лидер опубликовал в Twitter.

"Если бы демократы перестали создавать препятствия и объединили [с республиканцами] усилия, мы могли бы написать и принять новые иммиграционные законы менее чем за час. Посмотрите на ненужную боль и страдания, которые они [препятствия со стороны демократов] создают. Посмотрите на ужасы, происходящие на границе", - написал республиканец. Он призвал Пелоси и Шумера связаться с ним.

Ранее глава государства неоднократно критиковал демократов за их отказ от сотрудничества по иммиграционной политике и даже называл их "преступной партией" в связи с этим.

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