Госдеп не располагает данными о пострадавших из-за цунами в Индонезии американцах

24 декабря 2018 02:08 (UTC+04:00)

Госдепартамент не располагает данными о том, что в результате разрушительного цунами в Индонезии пострадали американские граждане, однако готовы оказывать любую поддержку, если станет известно о таких случаях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в воскресенье заявлении заместителя руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Роберта Палладино.

"Соединенные Штаты приносят глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате цунами, которое обрушилось на индонезийские острова Яву и Суматру 22 декабря. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находиться в тесном контакте с индонезийскими властями", - сказал он.

"В настоящее время мы не располагаем информацией об американских гражданах, напрямую затронутых [стихией], однако готовы оказать поддержку, если она потребуется", - добавил Палладино.

В ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра, было зафиксировано цунами, жертвами которого стали 222 человека, еще 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести. Власти Индонезии предупредили об угрозе повторных цунами, сообщается, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

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