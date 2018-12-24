Трамп рассказал о несогласии с Мэттисом по вопросу оказания военной помощи союзникам

Президент США Дональд Трамп заявил, что расходился во мнении с подавшим в отставку министром обороны Джеймсом Мэттисом по вопросу оказания военной помощи странам, которые самостоятельно могут обеспечить свою обороноспособность. Как написал американский лидер в понедельник в Twitter, многие страны используют США для получения финансовой и военной выгоды, передает ТАСС.

"Мне не нравится, что многие страны используют дружбу с США, чтобы получить военную защиту и преимущество в торговле. Мы в значительной мере субсидируем вооруженные силы многих очень богатых стран по всем миру, пока эти страны используют США и [американских] налогоплательщиков [для получения преимущества] в торговле. Генерал Мэттис не считал это проблемой. Я считаю, и это будет исправлено!" - написал глава Белого дома.

19 декабря Трамп объявил о решении вывести войска из Сирии. 20 декабря он написал в Twitter об отставке Мэттиса с конца февраля. Позднее стало известно, что глава Пентагона покинет пост в январе, а исполнять его обязанности с этого времени будет его первый заместитель Патрик Шанахан. Мэттис, занимающий этот пост с 20 января 2017 года, в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.

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