Жители Балтимора добровольно сдали почти 2 тыс. единиц оружия, включая гранатомет

Жители Балтимора в рамках муниципальной программы по выкупу у населения огнестрельного оружия сдали в полицию за три дня 1860 стволов, включая ручной гранатомет. Об этом сообщили в среду журналистам представители полицейского управления города, расположенного в 60 км от столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметила на своей странице в Twitter мэр города Кэтрин Пью, "удалось убрать с улиц Балтимора свыше 1800 единиц оружия".

Очередная кампания в Балтиморе под названием "Выкупить обратно оружие" проводилась 17, 19 и 21 декабря. Она предусматривала предоставление денежных вознаграждений: $100 за револьвер, пистолет, помповое ружье или несамозарядную винтовку, $200 - за полуавтоматическую винтовку, $500 - за автоматическую винтовку или пулемет. При этом власти пообещали не задавать вопросов о том, как оружие попало в руки сдававших его людей.

За гранатомет без боезаряда, отметила в среду газета The Hill, было выплачено $500. Полиция уже уведомила Пентагон и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака о таком приобретении, с тем чтобы там выяснили, каким образом это оружие оказалось в Балтиморе.

Глава городского управления полиции Гэри Тагл напомнил журналистам, что первая подобная кампания была проведена в Балтиморе в 1974 году, и тогда население сдало свыше 13 тыс. стволов. На проведение нынешней акции мэрия выделила $250 тыс. Балтиморцы принесли в полицию, в частности, 245 помповых ружей и 273 винтовки.

По словам Тагла, городские власти заинтересованы в том, чтобы "сократить уровень насилия на улицах". Уже четвертый год подряд в Балтиморе, где проживают 600 тыс. человек, фиксируется свыше 300 убийств с применением оружия. "Если граждане расстанутся с имеющимся у них оружием, то его нельзя будет использовать или украсть. Оно не будет способствовать росту насилия", - считает начальник полиции.

Аналогичные программы выкупа или обмена оружия на какие-то промышленные или продовольственные товары, например, игрушки проводятся и в ряде других городов США, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке и Филадельфии.

По оценкам Исследовательской службы Конгресса, в начале текущего года на 326 млн американцев приходилось более 300 млн единиц огнестрельного оружия - вдвое больше, чем в 1968 году. Статистика ФБР показывает, что ежегодно четверть насильственных преступлений и от 60% до 67% убийств в стране совершаются с использованием пистолетов, револьверов, ружей и винтовок.

В 2017 году, согласно данным федеральных властей, почти 40 тыс. человек лишились жизни в результате применения огнестрельного оружия. Для сравнения: за все время войны во Вьетнаме (1964-1973 года) погибли 58,2 тыс. американцев.

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