Болтон посетит Турцию и Израиль, где обсудит продолжение борьбы с ИГ

29 декабря 2018 06:40 (UTC+04:00)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в ходе визита в Турцию и Израиль в январе обсудит борьбу с группировкой ИГ после вывода американских войск из Сирии, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С нетерпением жду визитов в Израиль и Турцию в январе. Мы обсудим нашу дальнейшую работу по противостоянию вызовам в сфере безопасности, которые стоят перед союзниками и партнерами в регионе, включая следующий этап борьбы с ИГ, когда США начнут выводить войска из Сирии", - написал Болтон в Twitter.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с СДС контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.

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