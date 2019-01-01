В Нью-Йорке встретили Новый год

Новогодние торжества состоялись в понедельник вечером на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. Наступление 2019 года на Восточном побережье США было ознаменовано традиционным спуском знаменитого гигантского хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов и "подмочено" проливным дождем, пишет Trend со ссылкой на ТАСС.

Организаторами мероприятия выступили объединение Times Square Alliance и компания Countdown Entertainment. Согласно их оценкам, на площади собрались почти 1 млн жителей и гостей крупнейшего мегаполиса США. Они пришли, несмотря на проливной дождь, который обрушился на город и почти на все Восточное побережье страны. По данным Национальной метеорологической службы США, температура воздуха в Нью-Йорке достигает 10 градусов тепла по сравнению с минус 11 градусами ровно год назад.

Мэр Билл де Блазио в минувшую пятницу заявил, что городские власти ожидают в новогоднюю ночь на Таймс-сквер скопление до 2 млн человек. Однако, как отмечает информационное агентство Associated Press (AP), данная оценка явно преувеличена.

Профессор математики в Университете штата Нью-Йорк Чарльз Сейф, мнение которого приводит AP, склонен подозревать городские власти в манипуляции статистическими данными. "Это помогает упрочить восприятие города Нью-Йорк в качестве центра Вселенной в определенный день и время", - пояснил профессор. По его оценке, наиболее реальное количество людей на Таймс-сквер в новогоднюю ночь - около 51 тыс. (из расчета три человека на квадратный метр). Данный показатель в принципе может достигать порядка 86 тыс. (пять человек на квадратный метр), а максимально - 120 тыс. (семь человек на квадратный метр).

В течение нескольких часов до полуночи на Таймс-сквер выступили более десятка исполнителей. В их числе певцы Кит Урбан, Гвен Стефани, Патти Лабелль, актриса Фэй Данауэй, комик Дэйв Шапелл, иллюзионист Крис Энджел и другие.

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