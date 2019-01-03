Трамп заявил, что "по сути уволил" уходящего в отставку министра обороны Мэттиса

3 января 2019 00:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что по сути уволил главу Пентагона Джеймса Мэттиса в прошлом году. С такими словами он выступил во время заседания своего кабинета в Белом доме. Слова президента США передают журналисты из пресс-пула Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп отметил, что "по сути уволил" Мэттиса с поста министра обороны.

Ранее Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.

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