Qualcomm внесла гарантийный залог для запрета продаж iPhone в Германии

4 января 2019 17:53 (UTC+04:00)

Компания-производитель процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm внесла обеспечительный платеж в размере 1,34 миллиарда евро, необходимый для наложения временного запрета на продажу в Германии некоторых моделей iPhone, сообщается в пресс-релизе компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Земельный суд Мюнхена вынес вердикт, согласно которому американская компания Apple нарушила патент Qualcomm установкой на iPhone определенных технических компонентов и ей будет запрещено предлагать в Германии ряд моделей.

"Qualcomm Incorporated сегодня (в четверг. — Прим. ред.) объявила о том, что внесла гарантийный залог в размере 1,34 миллиарда евро. Депозит необходим, чтобы Qualcomm обеспечила вступление в силу решения суда от 20 декабря 2018 года, согласно которому Apple нарушила запатентованные энергосберегающие технологии Qualcomm", — говорится в пресс-релизе компании.

Тем не менее приговор все еще может быть обжалован в Высшем земельном суде. Такие обеспечительные платежи предусмотрены для судебных решений в случае, если, несмотря на промежуточную победу, участник процесса все же проигрывает дело в суде высшей инстанции и затем должен возместить убытки.

Ранее суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple в связи с ущемлением патентных прав американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm. Как сообщало агентство Рейтер, Apple обновит программное обеспечение (ПО) своих смартфонов для разрешения претензий и отмены предварительного запрета на продажу ряда моделей iPhone в Китае.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хакерская атака не затронула секретные данные Меркель и ее ведомства
Европа 17:30
В Варшаве Туска назвали представителем Германии, а не Польши
Европа 13:37
Немецкие аэропорты выставляют на торги оставленные владельцами чемоданы - СМИ
Европа 01:16
МВД Германии рассматривает возможность санкций против мигрантов, скрывающих свою личность
Европа 2 января 17:56
Свыше 300 тыс. автовладельцев Германии присоединились к иску против Volkswagen
Европа 2 января 16:31
В Германии арестовали водителя, совершившего наезд на людей
Европа 2 января 13:56
Лента новостей
Бахрейн планирует инвестировать в проекты МСБ в Азербайджане
Бизнес 18:53
СП по техобслуживанию TAP привлекает сотрудников
Энергетика 18:51
Низами Гянджеви является тюркским, азербайджанским поэтом - депутат
Общество 18:48
Инфляция в Казахстане составила более 5%
Казахстан 18:42
Брендон Стоун проведет для бакинцев апрельский концерт
Звёздный мир 18:28
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Политика 18:27
В Китае приступили к исследованию мобильной связи 6G
Китай 18:20
Cирийская армия нанесла удары по базам террористов в провинциях Хама и Идлиб
Арабские страны 18:05
Провоз более 430 тыс. опасных предметов в метро Москвы предотвратили в 2018 году
Россия 17:59