Трамп направил в Габон военнослужащих для обеспечения безопасности американцев в ДР Конго

Президент США Дональд Трамп направил в Габон американских военнослужащих для обеспечения безопасности находящихся в Демократической Республике Конго (ДРК) американцев. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом письме американского лидера спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Военнослужащие Соединенных Штатов направлены в Либревилль (Габон) для обеспечения безопасности граждан, персонала и дипломатических объектов Соединенных Штатов в Киншасе (ДРК), - отметил Трамп. - Размещение примерно 80 военнослужащих является ответом на вероятность того, что в ДРК могут произойти демонстрации с применением насилия в ответ на прошедшие 30 декабря 2018 года выборы.

По его словам, часть военнослужащих прибыла в Габон 2 января 2019 года "с соответствующим боевым снаряжением и при поддержке военной авиации".

"Дополнительные силы могут быть развернуты в Габоне, ДРК или Республике Конго, если это необходимо для данных целей. Эти военнослужащие будут оставаться в регионе до тех пор, пока обстановка в плане безопасности в ДРК не станет такой, чтобы их присутствие больше не было необходимым", - считает президент.

Он пояснил, что принял такое решение "в соответствии с обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов <...> за рубежом, а также в целях обеспечения интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

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