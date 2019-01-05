Трамп направил в Габон военнослужащих для обеспечения безопасности американцев в ДР Конго

5 января 2019 05:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп направил в Габон американских военнослужащих для обеспечения безопасности находящихся в Демократической Республике Конго (ДРК) американцев. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом письме американского лидера спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Военнослужащие Соединенных Штатов направлены в Либревилль (Габон) для обеспечения безопасности граждан, персонала и дипломатических объектов Соединенных Штатов в Киншасе (ДРК), - отметил Трамп. - Размещение примерно 80 военнослужащих является ответом на вероятность того, что в ДРК могут произойти демонстрации с применением насилия в ответ на прошедшие 30 декабря 2018 года выборы.

По его словам, часть военнослужащих прибыла в Габон 2 января 2019 года "с соответствующим боевым снаряжением и при поддержке военной авиации".

"Дополнительные силы могут быть развернуты в Габоне, ДРК или Республике Конго, если это необходимо для данных целей. Эти военнослужащие будут оставаться в регионе до тех пор, пока обстановка в плане безопасности в ДРК не станет такой, чтобы их присутствие больше не было необходимым", - считает президент.

Он пояснил, что принял такое решение "в соответствии с обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов <...> за рубежом, а также в целях обеспечения интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США пять детей погибли по дороге в парк развлечений
США 05:52
Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии
США 04:23
Турция просит США оказать ей значительную поддержку для борьбы с ИГ в Сирии
Турция 03:27
Руководители Генштаба РФ и Комитета начштабов США обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Россия 02:14
Трамп заявил о создании рабочей группы по безопасности на границе
США 01:33
Трамп заявил, что может ввести в США ЧП для финансирования стены на границе с Мексикой
США 01:14
Лента новостей
В США пять детей погибли по дороге в парк развлечений
США 05:52
Общий объем экспорта Сянгана по итогам 2018 года обещает вырасти на 9%
Китай 05:50
Ливан пытается убедить ЛАГ пригласить Сирию на саммит в Бейруте
Арабские страны 05:21
В Синьцзяне бурно развивается зимний туризм
Китай 04:42
Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии
США 04:23
Кубок Азии по футболу во второй раз в истории пройдет в ОАЭ
Спорт 03:44
Турция просит США оказать ей значительную поддержку для борьбы с ИГ в Сирии
Турция 03:27
Болсонару опасается полной потери контроля над Embraer в результате сделки с Boeing
Другие страны 02:59
Руководители Генштаба РФ и Комитета начштабов США обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Россия 02:14