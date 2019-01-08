Трамп и Макрон обсудили планы вывода войск США из Сирии

8 января 2019 04:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил планы вывода войск США из Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщает агентство Reuters.

"Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, подтвердив общую приверженность уничтожению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), а также планы по решительному, целенаправленному и скоординированному выводу войск США из Сирии", - говорится в заявлении Белого дома.

Согласно его информации, собеседники также подчеркнули, что "любое новое использование химического оружия в Сирии является недопустимым".

Макрон 23 декабря заявил, что сожалеет о принятом Трампом решении вывести американские войска из Сирии.

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