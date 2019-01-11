Вместо Трампа делегацию США в Давосе возглавит Мнучин

11 января 2019 01:50 (UTC+04:00)

Делегацию США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе возглавит министр финансов Стивен Мнучин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, администрация президента Дональда Трампа направляет в Давос делегацию во главе с министром финансов. Состав делегации будет немногочисленным.

Ранее в четверг президент США написал в своем Twitter, что отменяет свой визит на ВЭФ из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США. Как ранее сообщал Белый дом, американский лидер планировал ехать в Давос 21 января. Его возвращение в Вашингтон намечалось на 22 января.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.

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