FT: США могут выдвинуть Иванку Трамп и Никки Хейли на пост главы Всемирного банка

Американская администрация рассматривает возможность выдвижения кандидатуры дочери президента США Дональда Трампа Иванки, а также покинувшей должность постпреда США при ООН Никки Хейли на пост президента Всемирного банка (ВБ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета Financial Times.

По данным ее источников, помимо этих кандидаток Белый дом также рассматривает директора Агентства США по международному развитию Марка Грина. Ранее интернет-издание The Daily Caller сообщило о том, что администрация Трампа может выдвинуть на этот пост заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса, который известен своими консервативными взглядами. Представитель американского минфина заявила, что ведомство получило "значительное число рекомендаций хороших кандидатов" и "начинает процесс изучения" претендентов.

Financial Times отмечает, что у американцев могут быть конкуренты из развивающихся стран. Речь идет, в частности, о представительнице Нигерии экономисте Нгози Оконьо-Ивевале, экономисте и экс-президенте Африканского банка развития Дональде Каберуке из Руанды и индонезийском министре финансов Сри Мульяни Индравати.

В понедельник ВБ сообщил, что нынешний президент Джим Ён Ким с 1 февраля покидает свой пост. Обязанности руководителя будет временно выполнять исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.

Джим Ён Ким заступил на пост президента ВБ 1 июля 2012 года сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его. Срок полномочий Джим Ён Кима истекал лишь в 2022 году, он в общей сложности проработал президентом организации свыше шести лет.

Всемирный банк в четверг проинформировал, что кандидатуры на должность главы организации должны быть представлены в период с 7 февраля по 14 марта. После этого отберут максимум трех кандидатов, а новый президент, как ожидается, будет избран до заседания руководящих органов ВБ и МВФ 12-14 апреля в Вашингтоне.

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