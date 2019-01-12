WSJ: США направили десантный корабль с морпехами для поддержки вывода войск из Сирии

ВМС США направили к берегам Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и иной авиатехникой для обеспечения поэтапного вывода из этой страны американских войск. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, для выполнения поставленной задачи направлен десантный корабль Kearsarge, на борту которого находятся сотни морпехов, вертолеты и другая авиатехника. Им предстоит оказывать поддержку частям ВС США, покидающим территорию Сирии.

Источники подтвердили изданию, что не получали никаких вводных от командования в свете заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, увязавшего темпы вывода американских войск из Сирии с обеспечением безопасности курдов. "Ничего не изменилось", - цитирует газета должностное лицо Пентагона. "Мы получаем приказы не от Болтона", - добавил собеседник издания.

На прошлой неделе Болтон в рамках поездки в Израиль (накануне посещения Турции) заявил, что вывод американских войск из Сирии должен проходить с учетом обеспечения безопасности тех, кто сражался с США против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических группировок. Подразумевалась, в частности, коалиция "Силы демократической Сирии", костяк которой составляют курдские формирования "Силы народной самообороны".

В Анкаре жестко отреагировали на слова Болтона. Эрдоган назвал серьезной ошибкой требования США гарантировать безопасность курдов в Сирии. Он заявил, что Турция может начать операцию против курдских формирований на севере Сирии в любой момент после визита Болтона в Анкару, предварительно связавшись с Трампом.

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