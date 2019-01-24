США запросили заседание СБ ООН по Венесуэле

24 января 2019 23:20 (UTC+04:00)

США считают необходимым провести в субботу заседание СБ ООН, посвященное кризису в Венесуэле, сообщает американское постпредство при организации, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Соединенные Штаты официальным порядком запросили проведения в субботу в 9:00 открытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить нынешний кризис в Венесуэле", - говорится сообщении постпредства в твиттере.

В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции и отправленный в отставку глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран, Европы.

В свою очередь, Николас Мадуро, инаугурация которого на второй президентский срок прошла ранее в январе, обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.

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