Apple уволила более 200 человек из отдела разработки самоуправляемого автомобиля - СМИ

Корпорация Apple уволила более 200 сотрудников, занятых в проекте разработки самоуправляемого автомобиля Titan. Об этом сообщил, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, данное решение не означает, что руководство Apple потеряло интерес к этой нише автомобилестроения. Скорее всего, речь идет о вынужденной реструктуризации штата компании в связи с назначением Дага Филда и Боба Мэнсфилда руководителями проекта Titan в августе 2018 года.

"У нас имеется группа невероятно талантливых сотрудников, работающих над автономными системами и технологиями к ним. Вся команда в целом сосредоточивает усилия на нескольких ключевых направлениях в течение 2019 года, при этом некоторые отделы переводятся на реализацию проектов в иных подразделениях компании", - приводит телеканал ответ на запрос, полученный из пресс-службы Apple. "Мы по-прежнему верим в огромные возможности автономных систем, Apple обладает уникальным шансом внести свою лепту в их разработку", - добавили в пресс-службе компании.

Осенью 2018 года Apple стала первой компанией, чья рыночная капитализация на короткий срок превысила $1 трлн. Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.

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