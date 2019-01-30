Трамп заявил, что переговорный процесс в Афганистане идет хорошо

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры в Афганистане идут хорошо. Такое мнение он выразил в среду на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры в Афганистане идут хорошо после 18 лет боевых действий. Бои продолжаются, но народ Афганистана хочет мира в этой бесконечной войне. Скоро мы увидим, будут ли переговоры успешными," - написал он.

Представители США и радикального движения "Талибан" ранее в результате шестидневных переговоров в Дохе достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения: боевики гарантируют не укрывать террористические группировки на афганской территории, что может привести к полному выводу войск США из страны в обмен на перемирие и переговоры между талибами и Кабулом.

Агентство Reuters информировало, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан назвал "обнадеживающими" прошедшие переговоры, в то же время он заявил, что не получал указаний о подготовке полного вывода американских войск из Афганистана.

В конце декабря представители радикального движения участвовали в консультациях по урегулированию в Афганистане с США, Саудовской Аравией и Пакистаном под патронажем ОАЭ, а также с Ираном. В ноябре делегация "Талибана" приезжала в Москву.

Во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса, высказал мнение, что стороны конфликта в Афганистане, как правительство страны, так и движение "Талибан", не смогут добиться в 2019 году стратегического военного преимущества, если поддержка со стороны сил коалиции останется на нынешнем уровне.

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