Законодатели США внесли новую резолюцию о прекращении военной поддержки Эр-Рияда в Йемене

31 января 2019 11:12 (UTC+04:00)

Группа законодателей, представляющих как Палату представителей, так и Сенат Конгресса США, внесла в обе палаты новую резолюцию, которая содержит призыв к американскому президенту Дональду Трампу прекратить всякую военную поддержку участникам вооруженного конфликта в Йемене. Об этом сообщается в распространенном в среду совместном заявлении законодателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что резолюция о прекращении поддержки военной поддержки Саудовской Аравии в Йемене будет принята быстро. Это будет мощным сигналом президенту, что Конгресс США готов играть ту роль, которая была отведена для него создателями конституции [США]", - приводятся в документе слова одного из авторов инициативы, независимого сенатора Берни Сандерса (от штата Вермонт). Заявление также подписано сенатором-республиканцем Майком Ли (от штата Юта), сенатором-демократом Крисом Мерфи (от штата Коннектикут), а также конгрессменами-демократами Ро Ханна (от штата Калифорния), Марком Поканом (от штата Висконсин) и Прамилой Джайпал (от штата Вашингтон).

В середине декабря 2018 года предыдущий состав Сената уже проголосовал в поддержку аналогичной резолюции о прекращении военной поддержки участникам вооруженного конфликта в Йемене. Вместе с тем в прошлый раз на голосование Палаты представителей резолюция не поступала, поскольку ожидалось, что там она не получит достаточной поддержки конгрессменов.

Как отмечают авторы нынешней инициативы, в этот раз она уже заручилась предварительной поддержкой в Палате представителей, и ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование в феврале.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Поддержку Саудовской Аравии в йеменском конфликте оказывают Соединенные Штаты.

По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.

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