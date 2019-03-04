Звезда сериала "Беверли-Хиллз" Люк Перри умер после инсульта

4 марта 2019 22:59 (UTC+04:00)

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри скончался на 53-м году жизни в результате перенесенного инсульта. Как передает Trend, ссылаясь на РИА Новости, об этом в понедельник сообщает портал TMZ.

Сообщается, что Перри скончался в понедельник утром в больнице St.Joseph в Калифорнии. По данным портала, врачи пытались спасти актера, однако последствия инсульта были несовместимы с жизнью. У Перри остались двое детей.

Люк Перри прославился благодаря своей роли Дилана МакКея в американском молодежном сериале 90-х "Беверли-Хиллз, 90210". 52-летний актер продолжал сниматься в подростковой драме "Ривердэйл" в роли Фреда Эндрюса, отца одного из главных героев.

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