Коалиция США отрицает информацию об использовании белого фосфора в сирийской деревне

Коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) отрицает информацию об использовании белого фосфора в сирийской деревне Багуз, последнем анклаве группировки, сообщил РИА Новости представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", полковник американских сухопутных войск Шон Райан.

"Абсолютно неверно, авиаудары попали по двум складам ИГ с боеприпасами", - заявил Райан, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация об использовании коалицией белого фосфора при авиаударах в Багузе.

Гостелевидение Сирии сообщило 4 марта о гибели мирных жителей деревни Багуз в результате применения международной коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора при авиаударах.

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