Коалиция США отрицает информацию об использовании белого фосфора в сирийской деревне

5 марта 2019 20:26 (UTC+04:00)

Коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) отрицает информацию об использовании белого фосфора в сирийской деревне Багуз, последнем анклаве группировки, сообщил РИА Новости представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", полковник американских сухопутных войск Шон Райан.

"Абсолютно неверно, авиаудары попали по двум складам ИГ с боеприпасами", - заявил Райан, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация об использовании коалицией белого фосфора при авиаударах в Багузе.

Гостелевидение Сирии сообщило 4 марта о гибели мирных жителей деревни Багуз в результате применения международной коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора при авиаударах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Алеппо в результате подрыва мин погибли восемь сирийцев
Арабские страны 01:55
В США назначили помощника госсекретаря по Европе и Евразии
США 00:52
Кубинский темперамент и американские импровизации в вечернем Баку (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 5 марта 20:55
Пентагон рекомендует не передавать Турции F-35, если Анкара закупит у Москвы С-400
США 5 марта 19:59
Лидер Кубы назвал абсурдным решение властей США по искам против его страны
Другие страны 5 марта 18:00
В отчетах Госдепа США распространялась необъективная информация по свободе вероисповедания в Азербайджане - Мубариз Гурбанлы
Общество 5 марта 17:55
Лента новостей
"Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Спорт 02:43
В Алеппо в результате подрыва мин погибли восемь сирийцев
Арабские страны 01:55
В США назначили помощника госсекретаря по Европе и Евразии
США 00:52
В работе Amazon произошел сбой
ИКТ 00:28
Лейла Абдуллаева: Что делают молодые граждане Армении на оккупированных территориях Азербайджана?!
Нагорно-карабахский конфликт 00:24
Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество в ряде сфер
Политика 00:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Од чершенбеси (ФОТО)
Политика 5 марта 23:53
По мере потепления случаи заражения ветрянкой уменьшатся – минздрав Азербайджана
Общество 5 марта 23:30
ВБ раскрыл три главных принципа сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 5 марта 23:06