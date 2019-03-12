США намерены выделить $8 млрд на займы для иностранной военной помощи

12 марта 2019 07:50 (UTC+04:00)

Американская администрация планирует ассигновать в 2020 финансовом году по линии Госдепартамента на займы по программе иностранной военной помощи $8 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в проекте американского федерального бюджета на будущий финансовый год, направленном в понедельник Белым домом на рассмотрение Конгресса.

"Запрос предлагает выделение $8 млрд по программе военного финансирования зарубежных стран FMF [Foreign Military Financing] через займы и кредитные гарантии с целью максимизации возможностей администрации справляться с новыми и вновь возникающими требованиями. В запросе также предлагается сделать гибкой процентную ставку по прямым кредитам FMF, чтобы дать возможность США предлагать более выгодные финансовые условия, нежели иностранные конкуренты", - отмечается в справочных документах к проекту бюджета, подготовленных внешнеполитическим ведомством.

Госдепартамент отмечает, что наличие подобных программ позволит американской администрации предоставлять финансовую поддержку "странам, стремящимся избавиться от старого оборудования российского производства и преследующих другие стратегические цели".

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

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