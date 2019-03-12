США и талибы договорились о выводе американских войск из Афганистана

12 марта 2019 20:11 (UTC+04:00)

Делегации США и движение "Талибан" в последний день пятого раунда переговоров в Дохе составили проект соглашения о борьбе с терроризмом и выводе американских войск из Афганистана, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Детали соглашения, зафиксированного "на бумаге" на английском языке и языке пушту, не сообщаются.

США с 2001 года проводят в Афганистане военную операцию против "Талибана" и других группировок. Это самый долгий военный конфликт, в котором принимают участие американские военные.

Новый раунд переговоров между США и талибами в Дохе начался 25 февраля. Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что переговоры между делегациями США и "Талибана" в Дохе идут продуктивно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп считает, что усложнение технологий в авиации создает угрозу для безопасности
США 20:36
В Узбекистане запустят первый в Центральной Азии завод по производству картофеля фри
Бизнес 16:39
В МИД КНР заявили о негативном влиянии на США слов Трампа о противостоянии с РФ и Китаем
Китай 13:34
Компания США поможет Узбекистану подготовить концепцию перспективных нефтегазовых проектов
Бизнес 13:05
Польша ведет переговоры с США о приобретении самолетов F-35
Европа 12:15
В США возобновятся исследования лунного грунта, доставленного на Землю 50 лет назад
США 11:32
Лента новостей
Business Insider рассказал о характеристиках следующего поколения iPhone
В мире 20:44
Трамп считает, что усложнение технологий в авиации создает угрозу для безопасности
США 20:36
Австрия закрыла воздушное пространство страны для Boeing 737 MAX
Европа 20:17
Турция приостановила полеты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX
Турция 19:40
Testene Art Baku: 180 участников из разных стран (ФОТО)
Культура 19:32
Лейла Абдуллаева: Территориальная целостность Азербайджана никоим образом не может быть предметом обсуждения
Политика 19:24
Южнокорейская компания заинтересована в импорте белорусских пиломатериалов
Беларусь 19:10
Оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 25 млн
Финансы 18:57
В Великобритании выпустили монету в честь Стивена Хокинга
Европа 18:55