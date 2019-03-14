Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с КНР

Соединенные Штаты указывают на прогресс в переговорах с Китаем в сфере торговли, но не планируют форсировать события на данном направлении. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании.

"Я думаю, что дела идут очень хорошо, посмотрим, когда будет конкретная дата (возможного заключения торгового соглашения США-КНР - прим. ТАСС), - отметил президент. - Я не тороплюсь, я хочу, чтобы сделка была правильной... Высока вероятность того, что сделка с Китаем будет заключена".

Трамп заявил, что торговое соглашение "должно быть хорошим," иначе США "не собираются заключать эту сделку". Он также рассказал, что договоренности должны включать структурные реформы со стороны Пекина, в том числе и в сфере прав интеллектуальной собственности. При этом хозяин Белого дома указал, что предпочел бы доработать детали соглашения лично с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, по словам Трампа, для США не имеет значение, когда будет заключена сделка - до или на саммите. Говоря о недавней встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме, американский президент отметил, что Си Цзиньпин видел, как президент может покинуть встречу.

Ранее Трамп заявил, что решил отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с прошедшими в американской столице продуктивными переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Глава вашингтонской администрации сообщил, что намерен встретиться с Си Цзиньпином в своем поместье в штате Флорида, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.