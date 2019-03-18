Американский генерал опроверг информацию о сохранении части войск в Сирии

Генерал Джозеф Данфорд, председатель объединенного комитета начальников штабов США, опровергает сообщение The Wall Street Journal о том, что ВС США планируют оставить до 1 тыс. американских военных в Сирии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В плане, объявленном в феврале, не было никаких изменений, и мы продолжаем выполнять распоряжение президента о сокращении сил США...", - говорится в заявлении Д.Данфорда, распространенном пресс-службой Пентагона.

Уточняется, что сообщение The Wall Street Journal "фактически неверно".

"Мы продолжаем проводить детальное военное планирование с турецким Генеральным штабом для решения проблем безопасности Турции вдоль турецко-сирийской границы. Планирование на сегодняшний день было продуктивным, и у нас есть первоначальная концепция, которая будет уточнена в ближайшие дни", - отмечается в заявлении.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщил, что руководство ВС США разрабатывает планы по сохранению присутствия почти 1 тыс. американских военных в Сирии.

Согласно данным источников газеты, такое решение связано с тем, что США "планируют продолжить работу с курдскими силами, несмотря на угрозы Турции пересечь границу и напасть на курдов".

При этом отмечается, что точное число американских военнослужащих в Сирии может измениться, если президент США "решит, что оставлять так много американцев в Сирии слишком рискованно".

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.

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