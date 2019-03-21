Экономический ущерб от наводнения в Небраске достиг $1,4 миллиарда

Ущерб от сильнейшего наводнения в штате Небраска превысит 1,4 миллиарда долларов, стихией повреждены мосты, дороги, сильный ущерб нанесен сельскому хозяйству, свидетельствуют предварительные данные, которые приводят местные СМИ, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил в интервью телеканалу CBS губернатор штата Пит Рикеттс, от удара стихии пострадало около трех четвертей территории штата. По предварительным данным, которые приводят местные СМИ, экономический ущерб от наводнения уже составил почти 1,4 миллиарда долларов, из них ущерб инфраструктуре составляет порядка 450 миллионов долларов.

Удар стихии по сельскохозяйственному сектору, как сообщил губернатор, предварительно уже превысил 800 миллионов долларов. В регионе разрушены более двух тысяч жилых домов и сотни предприятий, потеряны тысячи голов домашнего скота, нарушена система водоснабжения, повреждены мосты и дороги.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие дни осадки продолжатся, поэтому ситуация может ухудшится, а реальные показатели потерь значительно возрасти.

"Мы концентрируем внимание на безопасности людей и еще вчера вечером продолжали спасательные операции", - сказал Риккетс. По его словам, нынешний удар стихии стал самым разрушительным за историю штата. На ликвидацию последствий наводнения уже направлены более 200 членов национальной гвардии.

Крупнейшее наводнение, вызванное проливными дождями и разливом рек, переживает ряд штатов на Среднем Западе США. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Айова, Южная Дакота, Висконсин и Небраска. По последним данным, в результате стихии погибли три человека. Ранее на этой неделе Небраску посетил вице-президент США Майк Пенс.

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