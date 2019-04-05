Трамп отправился на границу с Мексикой

5 апреля 2019 19:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он отправляется на границу с Мексикой, чтобы осмотреть возводимый там участок стены, призванный защитить территорию Соединенных Штатов от потока мигрантов. Об этом глава государства написал в пятницу в своем Twitter, одновременно пригрозив Мексике ввести повышенные пошлины и наложить серьезный штраф, если эта страна не будет бороться с миграцией и наркотрафиком, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Направляюсь на южную границу, чтобы показать новый участок стены, который сейчас строят, - написал президент США. - Отправляюсь прямо сейчас!"

"Мексика впервые за десятилетия разумным образом перехватывает нелегальных [мигрантов] на своей южной границе - до [начала] их долгого пути в США. Это отлично, и так и должно быть. Огромный поток будет остановлен", - указал Трамп.

"Однако, - продолжил он, - если по какой-либо причине Мексика перестанет перехватывать нелегалов и направлять их обратно, откуда они прибыли, то США будут вынуждены ввести пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные в Мексике и отправленные через границу к нам. Если это не сработает,... я закрою границу. Это будет иметь приоритет над USMCA [торговое соглашение, заключенное США с Мексикой и Канадой при администрации Трампа взамен прежнего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли]".

Американский лидер также напомнил и о проблеме наркотрафика, пригрозив Мексике штрафными мерами, если из этой страны в США продолжат массово поступать наркотики. "Я также изучаю вопрос об экономических штрафных санкциях в связи тем, что через территорию Мексики перевозятся и контрабандой переправляются через нашу южную границу наркотики, объем торговли которыми составляет $500 млрд", - добавил президент США. Он напомнил, что каждый год от наркотиков умирают 100 тыс. американцев.

Трамп обещает построить стену на границе с Мексикой для защиты от притока в США нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки.

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