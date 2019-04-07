США передислоцировали контингент в Ливии

7 апреля 2019 14:51 (UTC+04:00)

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) временно передислоцировало свой контингент в Ливии из соображений безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Контингент Вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на (ухудшение. — Прим. ред) условий безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств", — сообщается в официальном Twitter командования.

Как заявил командующий АФРИКОМ Томас Уалдхаузер, решение связано с тем, что ситуация в Ливии становится все более "сложной и непредсказуемой".

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