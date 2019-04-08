Амриканский cенатор Кори Букер собрал более $5 млн на предвыборную кампанию

8 апреля 2019 01:35 (UTC+04:00)

Сенатор Кори Букер (демократ от штата Нью-Джерси) собрал за первый квартал 2019 года более $5 млн пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помимо этих денег Букер располагает $4,1 млн, оставшимися от его выдвижения в Сенат. Издание отмечает, что набранная им сумма на данный момент - одна из самых скромных по сравнению со сборами других участников президентской гонки, которые планируют выдвигаться кандидатом от Демократической партии. Например, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявлял, что с начала нынешнего года собрал более $18 млн, экс-конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк - $9,4 млн.

О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже почти 20 демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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