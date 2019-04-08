Трамп назначил и.о. министра МВБ США

Глава МВБ США Кирстен Нильсен ушла в отставку, обязанности министра будет исполнять Кевин Макалинан, заявил президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу", - написал Трамп в Twitter.

"Рад объявить, что Кевин Макалинан, нынешний глава таможенно-пограничной службы, будет и.о. министра МВБ. Уверен, что Кевин будет работать отлично!" - добавил Трамп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.