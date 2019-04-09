В США задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих

9 апреля 2019 00:29 (UTC+04:00)

Власти США задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих в столице страны Вашингтоне, сообщил в заявлении офис федерального прокурора по штату Мэриленд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, задержанный Ронделл Хенри вдохновлялся пропагандой ненависти, которую ведет террористическая группировка "Исламское государство".

Хенри, по данным властей, намеревался на украденном грузовике устроить "панику и хаос" в торгово-жилом районе Национальная Гавань на берегу реки Потомак, который формально принадлежит к штату Мэриленд, но де-факто входит в вашингтонский мегаполис.

Прокуроры предложили взять Хенри под стражу на основании обвинения в угоне транспортного средства через границы штатов (последнее обстоятельство является отягчающим в американском уголовном кодексе). Впоследствии ему могут быть предъявлены другие обвинения.

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