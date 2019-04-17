Стрельба в торговом центре в США: есть погибший и раненый

Молодой человек застрелил женщину и ранил пожилого мужчину в торговом центре американского города Севьервилл, штат Теннеси, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации телеканала WVLT, полиция прибыла на место происшествия спустя считаные минуты после звонка. Стражи правопорядка обнаружили тело стрелявшего – 21-летнего молодого человека, жителя этого города. У него был полуавтоматический пистолет.

В результате нападения погибла 24-летняя девушка, а также получил ранения 75-летний мужчина. Он доставлен в больницу, подробности о его состоянии не сообщаются.

По данным полиции, нападавший и его жертвы вряд ли были знакомы. Мотивы поступка неизвестны.

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