НАСА анонсировало старт грузового корабля Cygnus к МКС

17 апреля 2019 08:21 (UTC+04:00)

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в среду должна стартовать к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск намечен на 16:46 по восточному времени США (23:46 по Москве) с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 19 апреля. Она будет осуществляться путем захвата грузовика дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, которым будет управлять американский астронавт Энн Макклейн, и последующим присоединением грузового корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity.

По сообщению НАСА, погодные условия в районе космодрома на 90% благоприятны для проведения запуска.

В преддверии запуска к МКС американская ракета-носитель с "грузовиком" в понедельник была установлена на стартовой площадке на космодроме Уоллопс. Специальный поезд доставил ракету из цеха горизонтальной сборки к расположенному в полутора километрах от него стартовому столу.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,4 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Грузовой корабль будет находиться в составе МКС до 23 июля. Он заберет с собой со станции мусор и отходы. После расстыковки "грузовик" выведет на орбиту малые спутники.

Cygnus продолжит автономный полет до декабря, когда он будет сведен с орбиты и прекратит свое существование в акватории Тихого океана. Большая его часть сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. В общей сложности полет "грузовика" продлится рекордные для этого типа кораблей восемь месяцев.

Это будет 11-й полет американского космического грузовика данного типа к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда "грузовик" не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

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