Опрос: поддержка Трампа снизилась до минимума 2019 года

Поддержка американцами президента Дональда Трампа снизилась на три процентных пункта - до минимальных показателей 2019 года - после публикации отредактированного доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Такие данные приводит в пятницу агентство Reuters по итогам опроса общественного мнения, проведенного им совместно с исследовательской службой Ipsos.

Агентство отмечает, что Трампа поддерживают 37% взрослого населения Соединенных Штатов, в то время как аналогичный опрос, проведенный 15 апреля, выявил поддержку главы администрации 40% людей этой возрастной группы. Таким образом сохраняется тенденция на снижение поддержки президента, наметившаяся после публикации 24 марта министром юстиции США Уильямом Барром краткого четырехстраничного отчета по итогам ознакомления с докладом Мюллера.

Тогда результаты опроса показали, что положительно работу Трампа оценивают 43% взрослых американцев. Reuters утверждает, что к настоящему моменту уровень поддержки Трампа достиг "своего минимума за текущий год после публикации доклада спецпрокурора".

Опрос был проведен в четверг среди 1005 граждан США, из которых 924 успели ознакомиться с опубликованным в тот же день текстом доклада спецпрокурора. Reuters подчеркивает, что из них ровно половина уверена в том, что "Трамп или кто-то из его предвыборной кампании сотрудничал с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года", а 58% считают, что нынешний глава Белого дома "пытался остановить расследование российского влияния на его администрацию". При этом 40% опрошенных считают, что в отношении Трампа должна быть запущена процедура импичмента, однако чуть большее число респондентов - 42% - не разделяют такую точку зрения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.