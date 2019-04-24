Бывший лейтенант планировал нападения на членов Верховного суда США

24 апреля 2019 23:54 (UTC+04:00)

Лейтенант Береговой охраны США, арестованный в середине февраля за хранение 15 единиц огнестрельного оружия и партии наркотиков, готовил нападения на двух не названных по именам членов Верховного суда США, а также политиков и журналистов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду информационное агентство Associated Press (AP).

По данным помощника окружного прокурора Томаса Уиндома, на которого ссылается агентство AP, обвиняемый - 49-летний Кристофер Пол Хессон - осуществлял в интернете поиск материалов о методах охраны членов Верховного суда, а через две недели после этого поиск домашних адресов членов Верховного суда. В феврале в поданных в суд документах, напомнило агентство AP, прокуратура характеризовала Хессона как "доморощенного террориста" и подчеркивала, что он "намеревался убивать гражданских лиц в масштабах, редко когда случавшихся в истории страны". При аресте у Хессона был найден список, в котором значились спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, сенаторы Кирстен Джиллибранд, Элизабет Уоррен и Кори Букер, а также несколько журналистов.

Сотрудники прокуратуры предполагали, что Хессон намеревался последовать примеру норвежского экстремиста правого толка Андерса Брейвика, совершившего теракт в Норвегии в июле 2011 года, в результате которого были убиты 77 человек.

На предстоящих в четверг слушаниях суд будет рассматривать обращение адвоката обвиняемого об освобождении его под залог.

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