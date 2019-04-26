ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram

26 апреля 2019 02:30 (UTC+04:00)

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пока ведомство в Лэнгли разместило в своем аккаунте единственную фотографию. На ней запечатлено предполагаемое рабочее место сотрудника ЦРУ. С подлокотника кресла свисает парик, на столе стоит прозрачная копилка с надписью "Хочу путешествовать по миру" и монетами внутри, к стене прикреплена географическая карта, на которой, судя по всему, изображена Азия. В подписи приводятся слова из детской игры: "Вижу (шпионю) своими глазками..." (I spy with my little eye...)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая
В мире 20 апреля 09:31
В Instagram отреагировали на сообщения СМИ об отказе от лайков
В мире 19 апреля 16:57
Instagram заморозил аккаунты ряда официальных лиц Ирана
Общество 17 апреля 22:44
Произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
В мире 14 апреля 15:25
Популярность Pinterest и Instagram в Азербайджане возросла
ИКТ 1 апреля 13:00
В работе Instagram наблюдается сбой
Другие страны 31 марта 22:01
Лента новостей
В ОАЭ здания окрасили в цвета флага Шри-Ланки
Другие страны 05:40
СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции
Европа 04:58
В столице Канады ввели режим ЧС из-за ожидаемых сильных дождей
Другие страны 04:45
Трамп и Абэ обсудят в Вашингтоне ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 03:26
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле столицы Камчатки
Россия 02:36
Лондон и Дублин проведут переговоры для формирования правительства Ольстера
Европа 01:34
Трамп в ближайшее время примет в Белом доме Си Цзиньпина
США 01:28
Пилот команды Racing Point: Очень нравится бакинская трасса
Общество 00:31
Не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в столице Гаити
Другие страны 00:19