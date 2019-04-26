ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пока ведомство в Лэнгли разместило в своем аккаунте единственную фотографию. На ней запечатлено предполагаемое рабочее место сотрудника ЦРУ. С подлокотника кресла свисает парик, на столе стоит прозрачная копилка с надписью "Хочу путешествовать по миру" и монетами внутри, к стене прикреплена географическая карта, на которой, судя по всему, изображена Азия. В подписи приводятся слова из детской игры: "Вижу (шпионю) своими глазками..." (I spy with my little eye...)

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