В США четыре человека погибли в массовом ДТП

27 апреля 2019 04:57 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли в результате массового ДТП в американском штате Колорадо с участием 28 транспортных средств, сообщил представитель полиции города Лейквуд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Запись его пресс-конференции опубликована на странице полицейского участка города в Facebook.

"Число подтвержденных смертей - четыре", - заявил представитель полиции.

Ранее полиция города Лейквуд сообщила, что не менее 28 транспортных средств столкнулись в штате Колорадо на шоссе I-70 в пятницу. В аварию попали 24 машины и четыре фуры. После столкновения начался пожар. Полиция также сообщила о многочисленных жертвах и шести пострадавших. Водитель одной из фур, который положил начало этому инциденту, задержан.

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