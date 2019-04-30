В Калифорнии власти задержали мужчину, планировавшего осуществить теракт

Сотрудники полиции и ФБР предотвратили в американском штате Калифорния террористический акт. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета Los Angeles Times.

По словам ее источников, сотрудники правоохранительных органов уличили в подготовке теракта и задержали мужчину, который ранее служил в Вооруженных силах США. По словам одного из источников, указанное лицо пыталось "установить связь с единомышленниками".

В публикации отмечается, что подозреваемый собирался осуществить атаки в нескольких выбранных им местах в южной части Калифорнии. Что именно он планировал сделать, не уточняется.

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