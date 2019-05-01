Суд в Нью-Йорке одобрил соглашение между Илоном Маском и регулятором США

1 мая 2019 08:38 (UTC+04:00)

Суд в Нью-Йорке одобрил соглашение, заключенное между американским предпринимателем Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласно которому миллиардер обязался не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы возглавляемой им компании Tesla, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Reuters, судья Элисон Нэйтан одобрила договоренность, в рамках которой Маск согласился не публиковать без предварительного одобрения юристами Tesla информацию о финансовом состоянии компании, планируемых сделках, планах выпуска продукции, операциях с ценными бумагами.

Претензии регулирующего органа к Маску касались сделанного предпринимателем в августе 2018 года в Twitter заявления о наличии у него достаточных средств для выкупа акций Tesla. Позднее бизнесмен отказался от планов выкупа ценных бумаг. В комиссии сочли, что Маск своим заявлением ввел акционеров в заблуждение, и подали на него в суд, требуя отстранить от руководства компанией.

Маск впоследствии пообещал не публиковать важные данные без согласования, а также обязался выплатить $20 млн и уйти с поста председателя совета директоров при сохранении поста гендиректора Tesla.

Однако в феврале представители регулирующего органа посчитали, что соглашение было нарушено Маском после того, как он без согласования написал в Twitter что в 2019 году его компания произведет около 500 тыс. автомобилей. Сам Маск при этом утверждал, что разрешение ему не требовалось, поскольку данная информация не является новой. Суд в Нью-Йорке в итоге предложил сторонам самостоятельно достичь договоренности относительно уточнения правил, которым Маск должен следовать при публикации данных о Tesla.

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