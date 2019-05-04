Во Флориде Boeing 737 с пассажирами упал в реку

В Джексонвилле во Флориде самолет оказался в реке в результате аварии. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Коммерческий самолет упал на реке. Меня проинформировали в пожарной охране, они находятся на месте", - сообщил он.

Шериф Джексонвилла распространил фото приводнившегося самолета Boeing 737 и сообщил, что все пассажиры живы.

"Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду. Все люди живы, все учтены", - говорится в сообщении шерифа.

Местный телеканал WJXT распространил фото, на котором видно, что люди в спасательных жилетах выстроились на крыле приводнившегося самолета. Рядом на воде находится пустой надувной спасательный плот. Телеканал сообщил, что получил фото "из военного источника".

Позже офис шерифа уточнил, что в местные больницы доставлен 21 человек. Все в хорошем состоянии, критических травм нет", - сообщило управление.

CNN передает, что лайнер с 136 людьми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Fox News, на борту самолета были 142 человека.

Лайнер летел чартерным рейсом с военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе. Представители базы уточнили, что "вахтовый самолет" был зафрахтован у компании Miami Air и летел с базы на Кубе во Флориду. Этот самолет доставляет военных, членов их семей и других посетителей Гуантанамо во Флориду и обратно на Кубу.

Компания Boeing заявила, что знает об инциденте с их самолетом в Джексонвилле и собирает информацию о нем.

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