Из съехавшего в реку во Флориде Boeing 737 извлекли бортовой самописец

Сотрудникам Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США удалось извлечь бортовой самописец самолета Boeing 737, который в пятницу при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) базы ВМС США в Джексонвилле (штат Флорида) и оказался в реке. Об этом сообщил в субботу вице-председатель НУБТ Брюс Ландсберг на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Извлеченный бортовой самописец даст нам всю необходимую информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси. Мы узнаем, были ли задействованы тормоза", - сказал он, пояснив, что самописец отправлен на экспертизу в Вашингтон, для которой потребуется время. Представитель НУБТ признал, что речевой регистратор переговоров в кабине экипажа пока находится в самолете. Это обусловлено тем, что данная аппаратура расположена в хвостовой части Boeing 737, нижняя часть фюзеляжа которого до сих пор погружена в воды реки Сент-Джонс.

"Мы будем крайне осторожны и сохраним драгоценные вещественные доказательства", - обещал Ландсберг. Старший по должности на базе ВМС США Майкл Коннор информировал, что прорабатываются различные варианты извлечения лайнера из реки. Пока же сотрудники Береговой охраны установили вокруг Boeing 737 плавучее боновое заграждение, чтобы свести к минимуму разлив топлива из баков воздушного судна.

Самолет прилетел во Флориду с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба). На борту находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа. По сведениям CNN, среди пассажиров были американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона. По уточненным данным, госпитализация потребовалась 22 лицам, в том числе трехмесячному ребенку, большинство уже выписано.