Американский космический грузовик Dragon "причалил" на МКС

6 мая 2019 18:56 (UTC+04:00)

Американский космический грузовик Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Корабль Dragon с грузами для экипажа МКС был выведен на орбиту 4 мая. Ранее в понедельник корабль был захвачен механическим манипулятором Canadarm, которым управлял канадский астронавт Давид Сан-Жак. Стыковку корабля с американским модулем "Гармония" осуществили специалисты с Земли в 16.32 мск.

На борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

С прибытием Dragon число "припаркованных" на МКС кораблей увеличится до шести, в настоящее время там находится американский грузовой аппарат Cygnus, а также по паре российских грузовиков "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз". Планируется, что Dragon будет оставаться на станции около месяца, после чего вернется на Землю с материалами научных экспериментов.

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