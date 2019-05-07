Глава Минфина США отказался передавать демократам в Конгрессе налоговые декларации Трампа

7 мая 2019 03:17 (UTC+04:00)

Глава Минфина США Стивен Мнучин отказался предоставлять демократам в Палате представителей Конгресса США налоговые декларации президента страны Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Мнучина, распространенном пресс-службой ведомства в понедельник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Основываясь на рекомендациях Минюста США, я установил, что у Конгресса нет на это законных прав, поэтому мы не будем раскрывать запрошенные сведения", - говорится в заявлении.

В начале апреля председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) потребовал от Службы внутренних доходов (СВД) предоставить ему налоговые декларации Трампа за последние шесть лет и установил крайний срок для этого - 23 апреля. Нил обосновал свой запрос тем, что СВД обязана по закону проверять, платит ли президент США налоги. Демократ отметил, что комитет намерен выяснить, выполняют ли сотрудники службы данные функции надлежащим образом.

Президент Дональд Трамп заявил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он пояснил, что в отношении принадлежащих ему компаний регулирующие органы по-прежнему проводят проверки, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях для него сейчас нежелательно.

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