В Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

11 мая 2019 07:58 (UTC+04:00)

Разлив топлива произошел в результате столкновения буксира с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщает телеканал CBS News со ссылкой на береговую охрану страны.

По его данным, нефтяной танкер столкнулся с буксиром, транспортировавшим две баржи, в результате чего одна из них перевернулась. По оценкам береговой охраны, на каждой из барж находилось около 25 тыс. т бензина. Точное количество разлитого горючего установить пока не удалось.

Для оценки ситуации на место происшествия был отправлен вертолет. Как передает телеканал, в городе Сибрук, который расположен недалеко от места аварии, жители пожаловались на сильный запах горючего.

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