Посольство США рекомендовало американцам не путешествовать в Ирак

Посольство США в Багдаде в воскресенье рекомендовало американцам не выезжать в Ирак в связи с "повышенной напряженностью" в стране. Соответствующее уведомление для американских граждан распространил Госдепартамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Посольство США в Багдаде информирует всех граждан США о повышенной напряженности в Ираке и о требовании и далее проявлять бдительность", - сказано в документе. Дипмиссия рекомендовала "не путешествовать в Ирак", избегать те места в республике, где часто собираются американцы, "не привлекать к себе внимание" и "обращать внимание на свое окружение".

Американские СМИ связали публикацию рекомендаций с решением вашингтонской администрации в качестве сигнала властям Ирана направить ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). В нее входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.

Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке. На прошлой неделе госсекретарь Майкл Помпео отменил визит в Германию и вместо него совершил незапланированную поездку в Багдад, которая, по его словам, должна была подтвердить поддержку США "суверенного и независимого" Ирака, "свободного от вмешательства" со стороны соседнего Ирана.

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