Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Заявление главы Белого дома приводит в понедельник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский лидер выразил уверенность в том, что США наладят в итоге хорошие отношения с Россией.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.

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