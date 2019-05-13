Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным на саммите G20

13 мая 2019 23:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Заявление главы Белого дома приводит в понедельник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский лидер выразил уверенность в том, что США наладят в итоге хорошие отношения с Россией.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США предложили Турции отложить покупку С-400
Турция 13 мая 23:46
Исследователь из США совершил рекордное одиночное погружение в бездну Челленджера
США 13 мая 22:54
ЕС заявил о недопустимости военной эскалации в ситуации с Ираном
В мире 13 мая 21:24
Китай в июне введет ответные пошлины против США
Китай 13 мая 20:24
Россия, Китай и США продолжат работать над урегулированием в Афганистане
В мире 13 мая 17:45
Китай 1 июня введет ответные пошлины на товары из США
В мире 13 мая 17:28
Лента новостей
Мудрый азербайджанский народ не дает шансов злопыхателям, пытающимся очернить страну - депутат
Точка зрения 13 мая 23:49
США предложили Турции отложить покупку С-400
Турция 13 мая 23:46
На юге Мексики разбился легкий самолет
Другие страны 13 мая 23:38
Шоу-композиция карабахских скакунов вызвала большой интерес у королевы Великобритании
Общество 13 мая 23:34
В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль
Европа 13 мая 23:26
Президент Ильхам Алиев присутствовал на ужине в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства» (ФОТО)
Политика 13 мая 23:11
Объем реализованных товаров на бирже Узбекистана уменьшился вдвое
Бизнес 13 мая 22:59
Исследователь из США совершил рекордное одиночное погружение в бездну Челленджера
США 13 мая 22:54
Азербайджанский производитель пластиковых окон и дверей значительно увеличит объемы производства
Бизнес 13 мая 22:53