США и Канада договорились об отмене пошлин на металлы

17 мая 2019 22:04 (UTC+04:00)

Канада и США договорились об отмене в течение 48 часов американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады и ответных канадских тарифов на некоторые американские товары.

Об этом в пятницу говорится в совместном заявлении сторон, которое распространила пресс-служба правительства Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты и Канада соглашаются исключить не позднее, чем через два дня после выпуска этого заявления: все тарифы, введенные США на основании статьи 232 (американского закона о расширении торговли от 1962 года - прим. ТАСС) на сталь и алюминий из Канады, и все введенные Канадой тарифы в ответ на эти действия", - сказано в документе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС согласен на переговоры с США об "ограниченном торговом соглашении"
Европа 22:29
США отменяют пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики
США 21:14
Трамп хочет, чтобы на границе с Мексикой возвели черную стальную ограду
В мире 17:51
Трамп: мигрантов, которых отпускают из-за лазейки в законе, будут высылать
В мире 17:35
Трамп отложил на полгода введение пошлин на автомобили и детали к ним
В мире 17:21
Польша намерена закупить у США первую партию самолетов F-35 до 2026 года
В мире 16:44
Лента новостей
Турецкая компания вложила десятки миллионов в геологоразведку золотоносных руд Казахстана
Бизнес 22:42
Крупный производитель чая в Азербайджане выйдет на рынок Европы
Бизнес 22:38
Узбекистан отменит таможенную льготу для импортеров цемента
Бизнес 22:34
Как ремонт на "Кашагане" влияет на промышленность Казахстана?
Энергетика 22:31
ЕС согласен на переговоры с США об "ограниченном торговом соглашении"
Европа 22:29
Корейская авиакомпания будет осуществлять чартерные авиарейсы в Грузию
Бизнес 22:28
Азербайджанский депутат встал на защиту водителей
Общество 22:26
Всемирный банк поддержит среднесрочное бюджетное планирование в Азербайджане
Бизнес 22:21
Забота и внимание к спорту в Азербайджане находятся на высоком уровне - депутат
Общество 22:20