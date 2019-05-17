США и Канада договорились об отмене пошлин на металлы

Канада и США договорились об отмене в течение 48 часов американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады и ответных канадских тарифов на некоторые американские товары.

Об этом в пятницу говорится в совместном заявлении сторон, которое распространила пресс-служба правительства Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты и Канада соглашаются исключить не позднее, чем через два дня после выпуска этого заявления: все тарифы, введенные США на основании статьи 232 (американского закона о расширении торговли от 1962 года - прим. ТАСС) на сталь и алюминий из Канады, и все введенные Канадой тарифы в ответ на эти действия", - сказано в документе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.