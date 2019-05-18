Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за передачу секретов Китаю

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов, сообщает минюст США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Приговор вынес суд в штате Виргиния.

В 2018 году присяжные признали Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая. За это ему грозило пожизненное заключение.

Мэллори предъявили обвинения в шпионаже в пользу КНР в конце июня 2017 года. В том году он дважды посещал Китай. Согласно материалам суда, экс-сотрудник ЦРУ передал китайским спецслужбам три документа, два из которых были секретные, еще один - "совершенно секретный".

По информации ФБР, всего Мэллори мог передать китайской стороне до восьми секретных документов.

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