Госдеп: США не могут подтвердить, что в Идлибе на днях применили химоружие

22 мая 2019 19:45 (UTC+04:00)

Администрация США не располагает информацией, которая бы подтверждала выводы о недавнем применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС . Это признал американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы следим за этим очень внимательно - как и за сообщениями о применении химического оружия. Подтвердить их мы пока не можем. Однако мы за этим следим", - заявил дипломат, комментируя ситуацию в Идлибе. Ранее звучали утверждения о том, что власти Сирии могли применить в Идлибе 19 мая хлор.

Во вторник Госдепартамент предупредил правительство Сирии, что Вашингтон решительно и быстро отреагирует на возможное использование химического оружия. При этом внешнеполитическое ведомство США отвергло сведения о вероятной подготовке провокаций с применением боевых отравляющих веществ силами вооруженной оппозиции Сирии. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в среду журналистам, что Вашингтон демонстративно не реагирует на сигналы Москвы о готовящихся террористами в Сирии провокациях с использованием химического оружия. Силы сирийской оппозиции нарушали режим прекращения огня в провинции Идлиб, признал Джеффри.

"Были как атаки со стороны оппозиции, особенно группировки, которую мы считаем террористической - "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в России), "ответвления" "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, - на режим и на расположенную южнее российскую [военную] базу..., так и удары с воздуха, наносившиеся российскими и сирийскими силами, артиллерийские обстрелы", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Однако [сейчас] речь идет о первом наступлении [на силы боевиков после достижения Москвой и Анкарой договоренности о прекращении огня в Идлибе], которое наблюдается [на протяжении] около двух недель. Оно занимает порядка 74 кв. км территории - не очень много. И вообще-то не в Идлибе, а южнее - на севере провинции Хама", - отметил далее Джеффри. "В настоящее время, - добавил он, - оппозиция проводит укрепление своих позиций, начала контрнаступление, вернула часть территории за последние 24 часа".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительственные войска Сирии могли применить 19 мая химоружие - Госдеп США
Арабские страны 04:21
Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
Россия 18 мая 00:22
Госдеп США: Москва и Вашингтон продолжают общение по Афганистану, КНДР и контртерроризму
США 10 мая 20:42
Госдепартамент США: в мае Майкл Помпео отправится в Москву
США 10 мая 18:58
Госдеп США одобрил продажу Катару вертолетов Apache на три миллиарда долларов
США 10 мая 01:17
В Сирии за неделю боев в Идлибе и Хаме погибли как минимум 27 жителей
В мире 7 мая 14:58
Лента новостей
Мэтью Брайза: По собственному опыту знаю, насколько безопасен Баку
Политика 20:40
Мэй пообещала, что билль о Brexit опубликуют 24 мая
Европа 20:31
Опрос показал лидерство партии Зеленского на будущих выборах в Верховную раду
Другие страны 20:27
Месут Озиль обратился к азербайджанцам
Общество 20:23
В Казахстане откроют завод по производству керамогранита
Бизнес 20:00
Минэнерго Греции: IGB будет способствовать созданию интегрированного рынка газа на Балканах
Энергетика 19:59
Джавид Гурбанов: Железная дорога в Баку будет продлена до аэропорта
Экономика 19:51
США вернулись к закупкам венесуэльской нефти
США 19:41
Верховная Рада отвергла законопроект Зеленского о выборах народных депутатов
Другие страны 19:39