Трамп заявил, что США и Япония могут прийти к торговому соглашению в августе

27 мая 2019 08:44 (UTC+04:00)

США рассчитывают выйти на двустороннее торговое соглашение с Японией в августе, что по мнению Вашингтона положительно сказалось бы на ситуации с торговым балансом двух стран. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается торговли, я думаю мы сделаем большое заявление на этот счет, скорее всего в августе этого года. Это будет очень хорошо для обеих стран. Нам нужно немного догнать Японию, поскольку пока ее бизнес с нами занимает большую долю, чем наш с ней. Тем не менее Япония покупает большое количество вооружений у США, что способствует снижению нашего дефицита в торговом балансе", - сказал он.

США и Япония с апреля начали торговые переговоры в новом формате с участием министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $57 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.

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